محافظ الزرقاء يرعى احتفال جمعية مؤاب بالأعياد الوطنية ويوم الجيش

خبرني - تستعد جمعية مؤاب الخيرية لإقامة احتفال بمناسبة الأعياد الوطنية ويوم الجيش، يوم الأربعاء الموافق 10 حزيران 2026، في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي خلف مبنى محافظة الزرقاء، وذلك تحت رعاية عطوفة محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.

ويشارك في الحفل عدد من الشخصيات والفعاليات المجتمعية، حيث يتضمن برنامج الاحتفال معرضاً للفن التشكيلي وفقرات متنوعة، فيما يتولى الإعلامي مهند القسوس عرافة الحفل.

وأكدت الجمعية أن حضور المواطنين يشكل إضافة نوعية للاحتفال ويعكس قيم المشاركة الوطنية، مشيرة إلى أن المناسبة تأتي تقديراً لتضحيات الجيش الأردني واحتفاءً بالأعياد الوطنية التي تمثل محطات مهمة في مسيرة الوطن.