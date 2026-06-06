إضراب مفاجئ يهدد أولى مباريات المنتخب الأمريكي بالمونديال

خبرني - صوت عمال ملعب "سوفي" القريب من مدينة لوس أنجليس لصالح تنظيم إضراب للمطالبة بتحسين الأجور، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من استضافة الملعب لأول مباراة للمنتخب الأمريكي ضمن بطولة كأس العالم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وقالت بلومبرغ إنه بحسب نقابة "يونيت هير لوكال 11″، حظي قرار الإضراب بتأييد 96% من الأعضاء العاملين في الملعب، وذلك بعد أن تعثرت المفاوضات العمالية مع شركة "ليجندز غلوبال" (المقاول المسؤول عن إدارة خدمات الطعام والشراب في الملعب). ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات الاثنين المقبل.