قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل يتوجه إلى باكستان

خبرني - غادر قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل لبنان متوجها إلى باكستان ، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الباكستاني المشير عاصم منير، رئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع الباكستانية.

ويأتي ذلك في ظل الجهود التي تقودها باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ربطت طهران التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بانهاء الحروب على كافة الجبهات في المنطقة ، سيما في لبنان.

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى في إيران، قد حذر "من الخطأ الاستراتيجي الفادح الذي يرتكبه من يعتقدون أن المهادنة تمثل مخرجا للأزمات في المنطقة"، مؤكدا أن "الهندسة الجديدة للقوة لن تبنى على حساب المقاومة"، في إشارة إلى انخراط لبنان في مفاوضات مع إسرائيل.

وأشار إلى أن "الأوهام الدبلوماسية ثمنها باهظ، وأن السلام الدائم لا ينبت إلا من رحم توازن القوى، لا من أوهام التعهدات الجوفاء".

في المقابل، صعد الرئيس اللبناني جوزيف عون لهجته تجاه إيران و"حزب الله" خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، مؤكدا أن أمين عام الحزب نعيم قاسم "لا يمثل الشعب اللبناني". وشدد على أن لبنان يرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو خدمة المصالح الخارجية.

كما وجه عون انتقادات مباشرة إلى طهران، معتبرا أن اللبنانيين يدفعون ثمن سياساتها ومصالحها الخاصة، داعياً إيران إلى الكف عن التدخل في الشأن اللبناني واحترام سيادة البلاد، ومؤكداً أن لبنان وطن اللبنانيين وليس تابعاً لأي قوة خارجية.

ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات الرئيس اللبناني التي هاجم فيها إيران و"حزب الله" اللبناني، وحثه على إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي المحتل الذي يشرد شعبه.

جدير بالذكر أن الجيش اللبناني أعلن اليوم السبت مقتل 3 عسكريين بينهم ضابطان بضربة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت-الخردلي في جنوب لبنان.