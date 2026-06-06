قيس الفريحات .. مبارك الحصول على درجة الدكتوراة

خبرني - تسرّ عشيرة الروسان أن تتقدّم بأصدق آيات التهنئة والتبريك إلى نسيبها العزيز الدكتور قيس فيصل الفريحات بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة في فلسفة القانون الخاص من جامعة مؤتة.

وإذ نبارك له هذا الإنجاز العلمي الرفيع، فإننا نعرب عن فخرنا واعتزازنا بما حققه من تميز أكاديمي يعكس سنواتٍ من الجد والاجتهاد والمثابرة.

نسأل الله تعالى أن يبارك له في علمه وعمله، وأن يوفقه لمزيد من النجاح والتقدم وخدمة وطنه ومجتمعه، وأن يجعل هذه الشهادة المباركة فاتحة خيرٍ وعطاءٍ وإنجاز.

ألف ألف مبارك، ومنها إلى أعلى المراتب العلمية والعملية.