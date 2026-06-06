لتعزيز إدارة البريد والمهام.. مايكروسوفت توسع قدرات كوبايلوت

خبرني - تواصل شركة مايكروسوفت تعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها المكتبية، حيث كشفت عن تحديثات جديدة لمساعدها الذكي كوبايلوت 365 Copilot داخل تطبيق أوتلوك لعام 2026.

تهدف التحديثات إلى تحويل البريد الإلكتروني والتقويم إلى أدوات أكثر ذكاءً وكفاءة في إدارة العمل اليومي.

وبحسب التقارير التقنية، فإن Copilot لم يعد مجرد أداة مساعدة تقليدية، بل أصبح قادراً على تحليل الرسائل الواردة وتقديم ملخصات فورية للبريد الإلكتروني غير المقروء، مما يساعد المستخدمين على تحديد الرسائل الأكثر أهمية بسرعة من دون الحاجة لفتح كل رسالة على حدة.

أبرز الميزات

من أبرز الميزات الجديدة قدرة Copilot على تلخيص سلاسل البريد الطويلة وتحويلها إلى نقاط مختصرة وواضحة. كما يمكنه اقتراح أو كتابة ردود بريد إلكتروني تلقائياً بناءً على توجيهات المستخدم؛ ما يقلل وقت المستهلك في المهام الروتينية ويزيد من سرعة التواصل المهني.

وتتيح هذه التقنية للمستخدمين التركيز على الرسائل ذات الأولوية العالية، مع تقليل الفوضى الناتجة عن ازدحام البريد الوارد، وهو أحد أبرز التحديات في بيئات العمل الحديثة.

إدارة ذكية

لا يقتصر دور Copilot على البريد الإلكتروني فقط، بل يمتد أيضاً إلى إدارة التقويم بشكل ذكي، حيث يمكنه اقتراح تحسينات على جدول الاجتماعات، مثل إعادة جدولة المواعيد أو رفض الدعوات منخفضة الأهمية، إضافة إلى إنشاء جداول أعمال مفصلة للاجتماعات المقبلة.

كما يقدم النظام اقتراحات ذكية لإدارة الوقت، مثل تخصيص فترات تركيز للعمل العميق، مما يساعد المستخدمين على تحقيق توازن أفضل بين الاجتماعات والمهام الفردية.

تبسيط التخطيط

أصبح بالإمكان الآن استخدام Copilot Chat داخل أوتلوك لتنظيم الاجتماعات مباشرة، حيث يقوم النظام باقتراح الأوقات المتاحة وإرسال الدعوات بشكل تلقائي.

هذه الميزة تقلل الحاجة للتنقل بين التطبيقات المختلفة، وتحوّل أوتلوك إلى مركز موحد لإدارة العمل والتواصل.

مركز إنتاجية متكامل

تشير هذه التحديثات إلى توجه مايكروسوفت نحو جعل أوتلوك منصة إنتاجية شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث لا يقتصر دوره على عرض البريد فقط، بل يمتد إلى تقديم تحليلات، توصيات، وأتمتة للمهام اليومية.

وبهذا الشكل، تسعى الشركة إلى تقليل العبء الإداري على المستخدمين، وتمكينهم من إنجاز أعمالهم بسرعة وكفاءة أعلى، مما يعزز من مكانة أوتلوك كأداة مركزية في بيئات العمل الحديثة.