تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على مركبات نقل السماد العضوي في الطفيلة

خبرني - نفذت مديرية زراعة الطفيلة إجراءات تركيب أجهزة تتبع إلكتروني (GPS) على مركبات نقل السماد العضوي، بهدف تعزيز الرقابة البيئية وتنظيم نقل الأسمدة العضوية المعالجة وغير المعالجة.

وبحسب بيان للمديرية، السبت، يأتي هذا الإجراء، الذي نفذ بالتعاون مع مديرية البيئة في الطفيلة ووزارة النقل والإدارة الملكية لحماية البيئة، ضمن جهود حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، بما يسهم في الحد من الممارسات العشوائية وتعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للأسمدة العضوية.

وأكد مدير "زراعة الطفيلة" بلال الهلول، أن المشروع يهدف إلى إحكام الرقابة على حركة نقل السماد العضوي، وضمان الالتزام بالمسارات المحددة، بما يسهم في الحد من المخالفات البيئية والتقليل من انتشار الذباب المنزلي، خاصة في المناطق القريبة من التجمعات السكانية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين آليات معالجة ونقل السماد العضوي، بما يحافظ على البيئة والصحة العامة، ويعزز الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية لإنجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

من جهتها، أكدت "بيئة الطفيلة" أن تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني على مركبات نقل السماد العضوي يعد خطوة متقدمة نحو تعزيز الرقابة البيئية وضبط عمليات النقل، بما يحد من المخالفات ويضمن الالتزام بالمسارات المحددة للمركبات.

وبينت أن هذا الإجراء يسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الروائح الكريهة والذباب المنزلي، ويحافظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة، مؤكدة أن التكامل بين الجهات المعنية يعكس جدية العمل المؤسسي في معالجة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الطفيلة.

ولفتت إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تنفذها الجهات المختصة، بهدف تطوير قطاع إدارة ونقل السماد العضوي وتعزيز الممارسات البيئية السليمة، بما يخدم القطاع الزراعي ويحافظ على البيئة والمجتمع المحلي.