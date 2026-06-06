الكتابة.. هواية تعيد برمجة العقل وتبني المرونة النفسية

خبرني - تُعد الكتابة أكثر من مجرد وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر، فهي نشاط ذهني قادر على إحداث تغييرات حقيقية في الدماغ وتعزيز المرونة النفسية. فمن كتابة رسالة نصية قصيرة إلى تأليف مقال أو تدوين يوميات، تمنح الكتابة الإنسان فرصة لتسمية مشاعره والتعامل معها، ما يساعده على الانتقال من التوتر والإرهاق إلى حالة من الصفاء الذهني والتوازن النفسي، بحسب في تقرير نشرته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.

وتحظى المرونة النفسية باهتمام واسع في مجالات علم النفس والإعلام والصحة، حيث تُعرّفها الجمعية الأميركية لعلم النفس بأنها عملية مستمرة من النمو والتكيف مع تحديات الحياة. وبينما يُنظر إليها غالباً على أنها سمة شخصية يمكن تنميتها بالجهد، تشير الأدلة إلى أن الكتابة تُعد من أبرز الوسائل التي تساعد على تعزيزها.

أسلوب علاجي

في ثمانينيات القرن الماضي، طوّر عالم النفس جيمس بينيباكر أسلوباً علاجياً يُعرف بـ"الكتابة التعبيرية"، يهدف إلى مساعدة الأفراد على معالجة الصدمات النفسية والتجارب المؤلمة. ويقوم هذا الأسلوب على تدوين المشاعر والأفكار المرتبطة بالأحداث الصعبة، ما يخلق مسافة ذهنية بين الشخص وتجربته ويخفف من عبئها النفسي والمعرفي.

وتساعد الكتابة على المرونة، والتعامل معها بوعي، بدلاً من أن تظل عبئاً مستمراً على العقل. فحين تُترجم المشاعر والأفكار إلى كلمات، ينخرط الدماغ في عملية معقدة تشمل استرجاع الذكريات وتنظيمها واتخاذ القرارات بشأنها، ما ينشط المناطق المسؤولة عن الذاكرة والتخطيط واللغة.

كما تسهم الكتابة في ترسيخ الذكريات طويلة المدى من خلال تحويل الخبرات المؤقتة إلى تجارب أكثر تنظيماً وفهماً، الأمر الذي يساعد الأفراد على إعادة صياغة تجاربهم المؤلمة وإدارة مشاعرهم بصورة أفضل، ويمنح العقل مساحة أكبر للتركيز على الحاضر.

تنظيم المشاعر

تشير دراسات تصوير الدماغ إلى أن التعبير عن المشاعر بالكلمات يساعد على تنظيمها والتحكم بها. فمجرد تسمية المشاعر، سواء بكلمات بسيطة أو بتعبيرات دقيقة، يسهم في تهدئة اللوزة الدماغية المسؤولة عن استشعار التهديدات وإطلاق استجابات الخوف، مثل القتال أو الهروب أو التجمد.

في المقابل، تنشط الكتابة قشرة الفص الجبهي، وهي المنطقة المرتبطة بالتخطيط وحل المشكلات واتخاذ القرارات. ونتيجة لذلك، ينتقل الفرد من رد الفعل العاطفي التلقائي إلى الاستجابة الواعية والمدروسة، إذ تساعده الكتابة على ملاحظة مشاعره وفهمها بدلاً من الانغماس فيها أو اعتبارها حقائق مطلقة.

ولا تقتصر هذه الفوائد على الكتابة التعبيرية فقط، بل تشمل أيضاً المهام اليومية البسيطة مثل إعداد قوائم المهام، التي تنشط بدورها مناطق التفكير واتخاذ القرار وتساعد على استعادة التركيز الذهني.

الكتابة وصناعة المعنى

يرى الباحثون أن الكتابة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي أيضاً أداة لفهم التجربة الإنسانية وصياغة المعنى. وتشير الدراسات إلى أن الشعور بالقدرة على التأثير في الحياة يُعد شرطاً للكتابة ونتيجة لها في الوقت نفسه.

وتُعد الكتابة شكلاً من أشكال التفكير المستمر، إذ تساعد الإنسان على بناء هويته والتعبير عنها، كما تسهم في تنظيم حالته النفسية. فالكلمات المكتوبة لا تعكس المشاعر والأفكار فحسب، بل تمثل دليلاً على عملية التنظيم النفسي ذاتها، وهو ما يجعلها أداة فعالة لتعزيز المرونة.

ورغم أن بعض التصورات الشائعة تربط المرونة بالتفاؤل الدائم، فإن الواقع يشير إلى أن التكيف مع الحياة اليومية قد يتجلى في ممارسات بسيطة، مثل كتابة رسالة غاضبة أو صياغة رسالة استقالة أو تدوين المشاعر الخاصة، وهي جميعها أشكال من التحول والتكيف النفسي.

كيف نبني المرونة من خلال الكتابة؟

توصي الأبحاث بمجموعة من الممارسات التي تساعد على الاستفادة من الكتابة في تعزيز المرونة النفسية:

-الكتابة بخط اليد كلما أمكن، لأنها تتطلب جهداً ذهنياً أكبر من الكتابة على لوحة المفاتيح، ما يبطئ التفكير ويمنح العقل فرصة أوسع للمعالجة والفهم.

-الكتابة يومياً، حتى لو كانت ملاحظات قصيرة عن أحداث اليوم أو المشاعر أو الخطط المستقبلية، إذ يساعد ذلك على تفريغ الأفكار وتقليل التفكير المفرط.

-الكتابة قبل التفاعل مع المواقف المشحونة عاطفياً، حيث يسهم تدوين المشاعر أولاً في تعزيز التفكير التأملي واتخاذ قرارات أكثر وضوحاً وهدوءاً.

-كتابة رسائل لن تُرسل أبداً، سواء كانت موجهة إلى شخص آخر أو إلى الذات، لأنها توفر مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر دون الخوف من ردود فعل الآخرين.

-التعامل مع الكتابة باعتبارها عملية مستمرة، من خلال مراجعة المسودات والاستفادة من آراء الآخرين، ما يعزز الوعي الذاتي ويزيد الثقة بالنفس ويشجع على تبني وجهات نظر مختلفة.