فضيحة جنسية في الشرطة الإسرائيلية قيد التحقيق

خبرني - أفادت صحيفية "يديعوت أحرونوت" بأن الدائرة القضائية للتحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) اعتقلت يوم الخميس شرطيا بشبهة اغتصاب شريكته السابقة، وهي شرطية أيضا.

وبحسب الشبهات، وقع الحادث يوم الأحد الماضي، حيث وصلت المشتكية إلى منزله أثناء فترة مناوبتها، وتدعي أنه هددها، وحبسها داخل الشقة واغتصبها. وقد مددت محكمة الصلح في بئر السبع اعتقاله حتى يوم غد.

وفي جلسة تمديد الاعتقال، نفى محامي الدفاع عن الشرطي الشبهات المنسوبة إليه، وزعم أن الأمر يتعلق بشريكة سابقة تتصرف تجاهه بهوس. وقال المحامي: "المشتكية لا تذكر كم مرة اتصلت به قبل وصولها إلى الشقة".

وأضاف المحامي: "إنها لا تذكر أن اللقاء بدأ أسفل منزله هو، وانتقل إلى الشقة لأنها أرادت التأكد من عدم وجود فتيات لديه في الشقة. إن طبيعة الأحداث مختلفة عما تصفه".