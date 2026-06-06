الفراية يسمح للبلديات بشراء 280 بندقية تخدير للتعامل مع الكلاب الضالة

خبرني - وافق وزير الداخلية مازن الفراية على طلب البلديات ومجالس الخدمات المشتركة شراء واستخدام 280 بندقية تخدير ومستلزماتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة في مختلف محافظات المملكة.

ويهدف القرار إلى تمكين البلديات من الإمساك بالكلاب الضالة ونقلها إلى مراكز الإيواء المخصصة لهذه الغاية، بما يسهم في الحد من المخاطر الناتجة عن انتشارها، وبما يتوافق مع مبادئ الرفق بالحيوان.

وأكدت وزارة الداخلية أن استخدام بنادق التخدير سيتم وفق ضوابط وشروط محددة، تشمل إجراءات الاستيراد والتخزين والترخيص، إلى جانب حصر استخدامها بموظفين مخولين ومدربين لهذه المهمة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.