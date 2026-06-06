خبير يؤكد: الذكاء الاصطناعي يفقدنا فضيلة الصبر

خبرني - في الوقت الذي يزداد فيه الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات فورية وإنجاز المهام بسرعة غير مسبوقة، حذّر أكاديمي أميركي من أن هذه التقنيات قد تحمل أثراً جانبياً أقل وضوحاً، يتمثل في تآكل "فضيلة الصبر" التي لطالما ارتبطت بالتعلّم والتفكير العميق.

فقد رأى البروفيسور كريستيان بي. ميلر، أستاذ الفلسفة في جامعة ويك فورست الأميركية، في مقال نشره على منصة The Conversation، فإن الذكاء الاصطناعي لا يغيّر فقط طريقة البحث والكتابة، بل يعيد تشكيل توقعات الناس بشأن الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المعرفة.

كما أوضح ميلر أن الطلاب في السابق كانوا يقضون ساعات طويلة في المكتبات أو في البحث بين مصادر متعددة لإعداد أبحاثهم الدراسية، وهي عملية كانت تتطلب قدراً كبيراً من الصبر والتحليل والتفكير النقدي. أما اليوم، فأصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم إجابات مكتملة خلال ثوانٍ معدودة.



ثقافة السرعة

هذا ورأى أن الإنترنت بدأ هذا التحول منذ سنوات، لكن الذكاء الاصطناعي نقله إلى مستوى جديد، إذ لم يعد المستخدم بحاجة إلى البحث أو المقارنة بين المصادر، بل بات يحصل على إجابات جاهزة وفورية. وأشار إلى أن هذا النمط قد يؤدي تدريجياً إلى تراجع القدرة على تحمّل التأخير أو التعامل مع المهام التي تتطلب وقتاً وجهداً ذهنياً، وهو ما ينعكس على مهارات البحث والكتابة والتفكير النقدي.

واستند الكاتب إلى أبحاث في علم النفس تؤكد أن التوقعات البشرية تتكيف مع التجارب المتكررة. فكما يعتاد الإنسان على سرعة جهازه الجديد ثم يصبح أقل تحملاً لأي تأخير، فإن الاعتماد المستمر على الذكاء الاصطناعي قد يجعل الحصول على إجابات فورية أمراً طبيعياً ومتوقعاً.

تأثير على التعليم

إلى ذلك، قدم المقال مثالاً على ذلك في المؤسسات التعليمية، حيث قد يلجأ بعض الطلاب إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتفسير النصوص أو صياغة التحليلات والانتقادات بدلاً من القيام بهذه العملية بأنفسهم.

كما أشار إلى أن التأثير يمتد إلى مجالات أخرى، مثل إعداد الخطب الدينية أو كتابة الرسائل المهنية والتخطيط للأعمال، وهي مهام كانت تتطلب سابقاً ساعات من التحضير والبحث.



فوائد الصبر

هذا وأكد الباحث أن الصبر ليس مجرد سلوك اجتماعي إيجابي، بل صفة ترتبط بمجموعة من النتائج المفيدة. فقد ربطت دراسات سابقة بين الصبر وتحسين الصحة النفسية، وتعزيز القدرة على تنظيم المشاعر، وزيادة الرضا عن الحياة، إضافة إلى تحسين العلاقات الاجتماعية والتعاون مع الآخرين.

كذلك اقترح ميلر عدة خطوات لمواجهة هذا التأثير المحتمل، من بينها اختيار المسار الأكثر جهداً في بعض المهام بدلاً من الاعتماد على الاختصارات التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي، وتخصيص أوقات للقراءة والكتابة بعيداً عن المشتتات الرقمية.

كما دعا المؤسسات التعليمية والثقافية إلى تشجيع التفاعل الفكري المباشر وعدم دمج الذكاء الاصطناعي في كل جوانب العمل والتعلم.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن تنمية الصبر لا تقتصر على البحث أو الدراسة، بل يمكن تعزيزها من خلال أنشطة يومية مثل ممارسة الرياضة، وأعمال الحرف اليدوية، والبستنة، وغيرها من المهام التي تتطلب وقتاً ومثابرة.

وخلص المقال إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد كبيرة في تسريع الوصول إلى المعلومات، لكنه قد يدفع في المقابل إلى فقدان بعض المهارات الذهنية والسلوكية التي تتشكل عادة عبر الانتظار والتجربة والتعلم التدريجي، وفي مقدمتها الصبر.