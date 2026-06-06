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الاحصاءات: القانون يمنعنا من الكشف عن أي بيانات للمواطنين

  • 06 حزيران 2026
  • 18:26
الاحصاءات القانون يمنعنا من الكشف عن أي بيانات للمواطنين

خبرني - قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات ،السبت، إن القانون يمنع الإحصاءات العامة من الكشف عن أي بيانات للمواطنين، لافتا إلى أن التعداد العام الميداني يطابق المعيار العالمي ويتم في دول العام كافة.

وأضاف فريحات لقناة المملكة أن دائرة الإحصاءات تستعين بقواعد بيانات حكومية وغير حكومية لتسهيل وصول الباحث إلى الأسر وتجنب تكرار الأسئلة على المواطنين في حال توافر إجابتها مسبقا لدى دائرة الإحصاءات.

وأشار فريحات إلى أن الهدف هو جمع بيانات ثم إسقاط الاسم منها والعناوين أو أي معلومة تشير إلى المواطن، مؤكدا أن الهدف هو الحصول على بيانات إحصائية كنسب الحاصلين على تأمين صحي من القطاع العام أو الخاص على سبيل المثال.

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