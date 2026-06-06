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6 شهداء وعدة إصابات في قصف للاحتلال غرب مدينة غزة

  • 06 حزيران 2026
  • 18:12
6 شهداء وعدة إصابات في قصف للاحتلال غرب مدينة غزة

خبرني - استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستهدف القصف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الجوازات قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم سيدتان، وإصابة 15 آخرين على الأقل، معظمهم من الأطفال.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 72,961 شهيدا، و173,092 مصابا، منذ 7 اكتوبر 2023، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 951 شهيدا، والإصابات إلى 2,984، فيما جرى انتشال 782 جثمانا.

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