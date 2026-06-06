 خرجوا من بالوعات الصرف.. لغز غامض يثير الرعب في نيويورك

خبرني - في واقعة غامضة حبست الأنفاس وأثارت ذهول سكان حي «بروكلين» الشهير في مدينة نيويورك الأمريكية، استنفرت الأجهزة الأمنية قواها لفك شفرة لغز مريب يجري في خفايا عالم تحت الأرض.

بدأت التفاصيل بمشهد مثير للريبة رصدته أعين الأمن؛ حيث خرج عدة أشخاص فجأة من فتحات الصرف الصحي على مدار الأيام الماضية، ما أطلق جرس إنذار فوري ودفع السلطات لفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات هذا التسلل الغريب.

وعلى الفور، هرعت فرق وحدة الخدمات الطارئة مدعومة بمسؤولين بيئيين إلى الموقع، حيث نفذت عمليات تمشيط وتفتيش دقيقة داخل شبكة الأنابيب المظلمة، ليعلن الأمن لاحقاً عدم وجود أي تهديد يمس السلامة العامة أو يطال سلامة نظام إمداد المياه، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

وفي الوقت الذي شددت فيه الشرطة الأمريكية على أن أسباب هذا التسلل لا تزال قيد التحقيق المكثف، فجّرت تقارير إعلامية مفاجأة بشأن الدوافع؛ حيث نقلت شبكة «إن بي سي نيويورك» عن مسؤول أمني رفيع المستوى أن الفرضية الرئيسية لدى المحققين هي أن المجموعة كانت تبحث عن «كنوز مفقودة»، ومقتنيات ثمينة مثل المجوهرات والهواتف الذكية التي تجرفها مياه المدينة إلى باطن الأرض.