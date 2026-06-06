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  • الأردن يشدد على وقوفه مع جهود الحكومة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة

الأردن يشدد على وقوفه مع جهود الحكومة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة

  • 06 حزيران 2026
  • 17:06
الأردن يشدد على وقوفه مع جهود الحكومة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة

خبرني - دان الأردن ،السبت، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي - النبطية، وأدّى إلى مقتل ضابطين وعسكري؛ واعتبره انتهاكًا سافرًا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بجميع بنوده.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب لبنان ، ولأُسَر الضحايا.

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