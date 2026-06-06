*
الاحد: 07 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني

  • 06 حزيران 2026
  • 17:03
الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني

خبرني - دان الأردن ،السبت، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي - النبطية، وأدّى إلى مقتل ضابطين وعسكري؛ انتهاكًا سافرًا لسيادة لبنان الشقيق وأمنه واستقراره، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بجميع بنوده.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب لبنان ، ولأُسَر الضحايا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن.. تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور الأحد - أسماء
الأردن.. تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور الأحد - أسماء
  • 2026-06-07 00:31
ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو يروج للسياحة في الأردن - فيديو
ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو يروج للسياحة في الأردن - فيديو
  • 2026-06-06 22:19
إطلاق باقة الطالب الجامعي في مراكز الخدمات الحكومية
إطلاق باقة الطالب الجامعي في مراكز الخدمات الحكومية
  • 2026-06-06 22:11
الأردن .. 100 دينار رسوم إجراء فحص القيادة العملي المستعجل
الأردن .. 100 دينار رسوم إجراء فحص القيادة العملي المستعجل
  • 2026-06-06 20:49
انطلاق فعاليات معسكرات الحسين 27 حزيران
انطلاق فعاليات معسكرات الحسين 27 حزيران
  • 2026-06-06 20:38
تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على مركبات نقل السماد العضوي في الطفيلة
تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على مركبات نقل السماد العضوي في الطفيلة
  • 2026-06-06 19:20