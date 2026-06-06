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السعودية.. شاب يحتفل بتوثيق حسابه عند قبر والدته ويثير الجدل

  • 06 حزيران 2026
  • 17:00
السعودية شاب يحتفل بتوثيق حسابه عند قبر والدته ويثير الجدل

خبرني - أثار مقطع متداول لشاب سعودي احتفل بتوثيق حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بعد ظهوره داخل مقبرة أمام قبر والدته وهو يحمل قالب حلوى، موضحاً أن زيارته جاءت وفاءً لوعد قطعه لها في حياتها بأن يزورها إذا تحقق هذا الإنجاز.

وتباينت ردود الفعل تجاه المقطع؛ فبينما رأى بعض المتابعين أن المشهد يحمل بُعداً إنسانياً يعكس تعلق الابن بوالدته ورغبته في مشاركتها لحظة كان ينتظرها، اعتبر آخرون أن طريقة الاحتفال وتوثيقها لا تنسجم مع طبيعة المكان ورمزيته، مؤكدين أن المقابر ترتبط بالسكينة والدعاء واستحضار الذكرى أكثر من ارتباطها بمظاهر الاحتفاء أو النشر العلني.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة نقاشاً متكرراً حول تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل سلوك الأفراد وطريقة التعبير عن مشاعرهم، خصوصاً في اللحظات الخاصة التي كانت تُعاش سابقاً في نطاق شخصي محدود. كما طرحت تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين الوفاء للذكريات والرغبة في مشاركة كل التفاصيل مع الجمهور، في زمن أصبحت فيه الحياة الخاصة أكثر حضوراً على الشاشات.

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