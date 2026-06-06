بحَّة الصوت قد تكون إنذاراً مبكراً لأحد هذه السرطانات

خبرني - حذّر اختصاصيون في الأورام من أن تغيّر الصوت المفاجئ أو استمرار بحَّته لأكثر من 3 أسابيع قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بسرطانات الرأس والرقبة، ما يستدعي مراجعة الطبيب دون تأخير.

ويؤكد تقرير طبي نشرته هاف بوست المملكة المتحدة، اعتمد على آراء خبراء في المجال، أهمية الانتباه لهذا العرض غير المتوقع.

وقال الدكتور يِري كوبش، اختصاصي علاج الأورام الإشعاعي والمدير الطبي في مركز العلاج بالبروتون، في تصريح للموقع: "بعض سرطانات الرأس والرقبة قد تُسبب تغيّراً في الصوت، مثل بحَّة أو خشونة واضحة".

وأوضح أن القاعدة الأهم ليست فقط طبيعة التغيّر، بل مدته، مضيفاً: "إذا تغيّر صوتك بشكل مفاجئ ولم يتحسن خلال 3 أسابيع، فعليك استشارة الطبيب دائماً".

وأشار إلى أن هذه الأعراض قد تكون ناتجة في بعض الحالات عن أسباب بسيطة، مثل التهابات اللوزتين أو العدوى الفيروسية، لكنها قد تشير أيضاً إلى أمر أكثر خطورة إذا استمرت.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية، يجب مراجعة الطبيب عند وجود التهاب حلق مستمر مع كتلة في الفم أو الرقبة، أو قرحة لا تلتئم لأكثر من 3 أسابيع.

كما تشمل العلامات التحذيرية الأخرى: وجود كتلة في الرقبة لا تختفي، صعوبة في البلع، ألم في الأذن من جهة واحدة، وقرحات فموية مستمرة. وأشارت "ماكميلان لدعم السرطان" إلى أعراض إضافية مثل نزيف الأنف، انسداد جهة واحدة من الأنف، رائحة فم غير مبررة، فقدان وزن غير مفسر، أو تورمات قرب الأذن.

وأكد الدكتور كوبِش أن الاكتشاف المبكر يجعل فرص العلاج أعلى بكثير، مشدداً على أهمية الفحص الطبي عند ظهور أي عرض غير طبيعي.