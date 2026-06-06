فلورنتينو بيريز يوجه انتقادا لاذعا إلى إنريكي ريكيلمي بعد أزمة هالاند

خبرني - تحدث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن الانتخابات التي ستجرى الفترة المقبلة وانتقد بشدة أفعال منافسه إنريكي ريكيلمي.

وتجرى انتخابات ريال مدريد الفترة الحالية بعدما قرر فلورنتينو بيريز إقامة انتخابات رئاسية عاجلة بعد النتائج السلبية التي ظهرت مع الفريق الموسم المنقضي.

وقال فلورنتينو بيريز خلال حملته مؤتمره الصحفي لحملته الانتخابية والذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "صوتوا لنا لأن مستقبلنا بين أيديكم لا يمكن استخدام قميصنا للإضرار بقيمنا لا يمكن لأعضاء النادي السماح بذلك".

وأكمل: "لقد استغل أحدهم (يقصد ريكيلمي وواقعة هالاند) قميصنا لإحراجنا وخداعنا في برنامج تلفزيوني وبعد دقائق نفى والد اللاعب ووكيل أعماله ونادي مانشستر سيتي كل شيء".



وأضاف: "ما يفعله الآخرون يجعلني أشعر بإحراج شديد، بالأمس تم الإعلان عن اسم مدرب للتفاوض معه لكن هذا المدرب رد بعد دقائق قليلة قائلًا إنه لا يجب حتى المحاولة، ألم يكن لدينا مدربًا مستعد للانضمام إلى ريال مدريد في بداية الموسم؟".

وتابع: "لا يمكن تشويه قميص ريال مدريد بالأكاذيب لا يستحق قميص ريال مدريد أن يُهان من قبل شخص يطمح للرئاسة دعونا نواصل الفوز وأنا رئيسا للنادي، 66 لقبا فزنا بها معا منها 7 ألقاب دوري أبطال أوروبا، لم يفز أحد بأكثر من ذلك".



وشدد: "كما تعلمون أنا لا أكذب أبدا وما أعد به أفي به لقد اكتسبت مصداقيتي بهذه الطريقة، أنا لا أعرض عليكم قمصانا مطوية حتى يتمكن مقدم البرنامج من تقديم برنامجه أنا أحضر إلى ريال مدريد أفضل اللاعبين في العالم وسأستمر في فعل ذلك".

وأردف: "جئت إلى هنا عندما كان لدينا 8 ألقاب فقط في دوري أبطال أوروبا، الآن لدينا 15 لقبًا، لقد غيّرنا هذا النادي جذريا لدينا أفضل ملعب في العالم والمرشح الآخر يستمر في عدم احترام الأمر، أنا متواجد هنا لكي أُدافع عن نادي ريال مدريد".

وأكد: "لن نتوقف عن مشاهدة ليالٍ ساحرة في البرنابيو وسندافع عن ريال مدريد دائمًا، سنواصل بناء أجمل حقبة في تاريخنا الممتد على مدى 124 عاما".