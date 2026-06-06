الأمير علي: ثمار الاستثمار في الفئات العمرية تقود النشامى إلى كأس العالم

خبرني - أكد الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026 يمثل ثمرة عمل طويل امتد لأكثر من عقدين من الزمن، ارتكز على تطوير الفئات العمرية وبناء قاعدة كروية قادرة على المنافسة على أعلى المستويات.

وقال ، أمس الجمعة، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن": إن الأردن يمتلك منتخباً وطنياً مميزاً مر بمراحل عديدة من التطور خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن برنامج الناشئين الذي أطلق قبل أكثر من عشرين عاماً أسهم في إعداد العديد من اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الوطني اليوم.

وأوضح الأمير أن الوصول إلى نهائيات كأس آسيا كان يعد إنجازاً وتحدياً كبيراً في مراحل سابقة، إلا أن المنتخب الوطني أصبح حالياً من المنتخبات الحاضرة باستمرار في البطولة القارية، ما يعكس حجم التقدم الذي شهدته الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن المنتخب يتطلع لتقديم أفضل ما لديه خلال مشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم، مؤكداً أن اللاعبين يمتلكون روحا عالية وإصرارا كبيرا على تمثيل الأردن بأفضل صورة ممكنة رغم بعض الغيابات والإصابات التي تعرض لها الفريق.

وفي حديثه عن نجم المنتخب موسى التعمري، بين الأمير أن اللاعب يعد نموذجا لنجاح منظومة تطوير المواهب الأردنية، حيث بدأ مسيرته عبر أكاديميات الناشئين قبل أن يخوض تجارب احترافية ناجحة في أوروبا، متدرجا من قبرص إلى بلجيكا ثم فرنسا، معربا عن أمله في أن يحظى المزيد من اللاعبين الأردنيين بفرص مماثلة لتطوير مسيرتهم الكروية.

كما تطرق سموه إلى القميص الجديد للمنتخب الوطني، موضحا أن تصميمه يجمع بين البساطة والهوية الوطنية، حيث استُلهمت ألوانه من الشماغ الأردني الذي بات رمزا بارزا في مدرجات النشامى، ويعكس حجم الدعم الجماهيري الذي يحظى به المنتخب في مختلف المناسبات.

ويأتي حديث الأمير في وقت يواصل فيه المنتخب الوطني استعداداته للاستحقاقات المقبلة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة كتابة التاريخ بعد الإنجاز غير المسبوق بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى.