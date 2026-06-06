11 وفاة في سلسلة حوادث قتل متفرقة تهز الأردن خلال فترة قصيرة

خبرني - شهد الأردن خلال فترة زمنية متقاربة تسجيل 11 حالة وفاة ضمن عدد من قضايا القتل المنفصلة التي وقعت في مناطق متعددة من المملكة، بحسب مصادر أمنية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على تفاصيلها وملابساتها.

وتنوعت هذه القضايا بين مشاجرات جماعية وعمليات إطلاق نار وحوادث طعن، حيث سجلت منطقة الأشرفية وفاة 3 أشخاص إثر مشاجرة، فيما توفي شاب في محافظة إربد بعد تعرضه لاعتداء من قبل صديقه، كما أقدم شخص لاحقًا على إنهاء حياة صديقه قبل أن يضع حدًا لحياته في منطقة سحاب. وشهدت إحدى مناطق جنوب العاصمة حادثة إطلاق نار داخل مركز خاص أسفرت عن وفاة زوجة الجاني وموظفين اثنين. كما عُثر في محافظة العقبة على جثة شخص تبين تعرضه للطعن، في وقت باشرت فيه الأجهزة المختصة التحقيق في جميع القضايا.

وفي سياق متصل، أعربت فعاليات شعبية ومجتمعية عن قلقها من تزايد هذه الحوادث خلال فترة قصيرة، معتبرة أن تكرارها يستدعي تعزيز الإجراءات الوقائية وتكثيف برامج التوعية للحد من مظاهر العنف وتعزيز الأمن المجتمعي.