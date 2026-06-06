*
الاحد: 07 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • 11 وفاة في سلسلة حوادث قتل متفرقة تهز الأردن خلال فترة قصيرة

11 وفاة في سلسلة حوادث قتل متفرقة تهز الأردن خلال فترة قصيرة

  • 06 حزيران 2026
  • 16:03
11 وفاة في سلسلة حوادث قتل متفرقة تهز الأردن خلال فترة قصيرة

خبرني - شهد الأردن خلال فترة زمنية متقاربة تسجيل 11 حالة وفاة ضمن عدد من قضايا القتل المنفصلة التي وقعت في مناطق متعددة من المملكة، بحسب مصادر أمنية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على تفاصيلها وملابساتها.

وتنوعت هذه القضايا بين مشاجرات جماعية وعمليات إطلاق نار وحوادث طعن، حيث سجلت منطقة الأشرفية وفاة 3 أشخاص إثر مشاجرة، فيما توفي شاب في محافظة إربد بعد تعرضه لاعتداء من قبل صديقه، كما أقدم شخص لاحقًا على إنهاء حياة صديقه قبل أن يضع حدًا لحياته في منطقة سحاب. وشهدت إحدى مناطق جنوب العاصمة حادثة إطلاق نار داخل مركز خاص أسفرت عن وفاة زوجة الجاني وموظفين اثنين. كما عُثر في محافظة العقبة على جثة شخص تبين تعرضه للطعن، في وقت باشرت فيه الأجهزة المختصة التحقيق في جميع القضايا.

وفي سياق متصل، أعربت فعاليات شعبية ومجتمعية عن قلقها من تزايد هذه الحوادث خلال فترة قصيرة، معتبرة أن تكرارها يستدعي تعزيز الإجراءات الوقائية وتكثيف برامج التوعية للحد من مظاهر العنف وتعزيز الأمن المجتمعي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

العثور على اربعيني مشنوقا في النصر .. والامن يحقق
العثور على اربعيني مشنوقا في النصر .. والامن يحقق
  • 2026-06-06 22:08
قضية عاملة في ( بار ) تهز الرأي العام.. والمحكمة تعلن براءة 4 متهمين
قضية عاملة في ( بار ) تهز الرأي العام.. والمحكمة تعلن براءة 4 متهمين
  • 2026-06-06 15:54
الأمن ينشر تفاصيل فاجعة حسبان داخل أحد المراكز الاجتماعية الخاصّة
الأمن ينشر تفاصيل فاجعة حسبان داخل أحد المراكز الاجتماعية الخاصّة
  • 2026-06-06 15:51
الأردن.. شخص يقتل زوجته وموظفين اثنين ثم ينهي حياته
الأردن.. شخص يقتل زوجته وموظفين اثنين ثم ينهي حياته
  • 2026-06-06 14:31
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
  • 2026-06-06 13:15
ملثم يقتحم كراجات سكنية في إربد ويعبث بأكثر من 20 مركبة
ملثم يقتحم كراجات سكنية في إربد ويعبث بأكثر من 20 مركبة
  • 2026-06-05 15:09