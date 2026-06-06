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التنمية الاجتماعية: المركز الذي وقعت فيه الحادثة غير تابع للوزارة

  • 06 حزيران 2026
  • 15:57
التنمية الاجتماعية المركز الذي وقعت فيه الحادثة غير تابع للوزارة

خبرني - أوضح مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية أن الموقع الذي شهد حادثة إطلاق النار صباح اليوم السبت، والتي أسفرت عن وفاة زوجة الجاني وموظفين اثنين، لا يتبع للوزارة ولا يعد منشأة حكومية.

وبيّن المصدر أن المركز المذكور هو جهة خاصة، وأن العاملين فيه ليسوا من كوادر القطاع الحكومي.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت أن شخصًا أقدم على إطلاق النار داخل أحد المراكز في منطقة حسبان جنوب العاصمة عمّان، ما أدى إلى وفاة زوجته وموظفين اثنين.

وأضاف مصدر أمني أن الجاني عُثر عليه لاحقًا مصابًا بعيار ناري وقد فارق الحياة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

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