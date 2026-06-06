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الأمن ينشر تفاصيل فاجعة حسبان داخل أحد المراكز الاجتماعية الخاصّة

  • 06 حزيران 2026
  • 15:51
الأمن ينشر تفاصيل فاجعة حسبان داخل أحد المراكز الاجتماعية الخاصّة

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ بعد ظهر هذا اليوم لمديرية شرطة جنوب عمّان بقيام أحد الأشخاص بالدخول لأحد المراكز  الاجتماعية الخاصة ( لا يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية )في منطقة حسبان في لواء ناعور والقيام بإطلاق النار على زوجته العاملة في المركز وموظفين داخل المركز، مما أدّى إلى وفاة زوجته واثنين من الموظفين. 


وأضاف الناطق الإعلامي أنّ عثر على مطلق النار متوفيا جراء اصابته بعيار ناري جار التحقق من مصدره 

موكدا ان التحقيقات الأولية اشارت إلى أنّ خلافات عائلية كانت السبب وراء ارتكاب الجريمة، حيث تمت مباشرة التحقيق ونقل الجثث للطب الشرعي وما زال التحقيق جارياً.
 

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