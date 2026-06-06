*
الاحد: 07 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي

رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي

  • 06 حزيران 2026
  • 15:13
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي

خبرني - ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوفد جامعة عمان العربية إلى الجمهورية العربية السورية وإلى جامعة دمشق تحديداً، استقبل رئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور مصطفى صائم الدهر الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، حيث قدم الدكتور الوديان محاضرة علمية في جامعة دمشق تناولت التصنيفات العالمية للجامعات وآليات تطوير الأداء المؤسسـي والأكاديمي بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرض الوديان خلال المحاضرة تجربة جامعة عمان العربية في مجال التميز الأكاديمي والتقدم في التصنيفات العالمية، مبيناً الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال السنوات الأخيرة في تصنيفات QS وTimes Higher Education وغيرها من التصنيفات الدولية، وما رافق ذلك من تطوير للبحث العلمي وتعزيز الاعتمادات الدولية وتوسيع الشراكات الأكاديمي، كما تناول الوديان أبرز المعايير والمؤشرات التي تعتمدها التصنيفات العالمية، وفي مقدمتها جودة التعليم، والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والانفتاح الدولي، والاستدامة، موضحاً أهمية تبني استراتيجيات مؤسسية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي وتعزيز المكانة الدولية للجامعات العربية.
وشهدت المحاضرة نقاشاً موسعاً حول فرص التعاون المشترك بين جامعة عمان العربية وجامعة دمشق، حيث أكد الجانبان أهمية بناء شراكات أكاديمية وبحثية مستدامة تشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية، والاستفادة المتبادلة من الخبرات في مجالات الجودة والاعتماد والتصنيفات العالمية.
 

رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي
رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية يحاضر حول دور التحكيم في مرحلة إعادة الإعمار في جامعة دمشق
رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية يحاضر حول دور التحكيم في مرحلة إعادة الإع...
  • 2026-06-06 15:27
جامعة عمان العربية وجامعة دمشق توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
جامعة عمان العربية وجامعة دمشق توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
  • 2026-06-06 15:01
مشاركة فاعلة لجامعة عمان العربية في معرض الجامعات في المدارس العمرية
مشاركة فاعلة لجامعة عمان العربية في معرض الجامعات في المدارس العمرية
  • 2026-06-06 13:03
صيدلة عمان العربية تشارك في يوم علمي متخصص حول التطوير المهني وسلامة الممارسة الصيدلانية
صيدلة عمان العربية تشارك في يوم علمي متخصص حول التطوير المهني وسلامة الممارسة...
  • 2026-06-06 13:02
عمان العربية تشارك للعام الثالث على التوالي في معرض خطوتي نحو المستقبل في مدارس الرضوان
عمان العربية تشارك للعام الثالث على التوالي في معرض خطوتي نحو المستقبل في مدا...
  • 2026-06-06 13:00
كلية الأعمال في
كلية الأعمال في "عمان العربية" تنظم ورشة تدريبية بعنوان إعداد دراسة الجدوى لل...
  • 2026-06-06 12:00