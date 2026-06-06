رئيس جامعة عمان العربية يحاضر في جامعة دمشق حول التصنيفات العالمية وآفاق التعاون الأكاديمي

خبرني - ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوفد جامعة عمان العربية إلى الجمهورية العربية السورية وإلى جامعة دمشق تحديداً، استقبل رئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور مصطفى صائم الدهر الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، حيث قدم الدكتور الوديان محاضرة علمية في جامعة دمشق تناولت التصنيفات العالمية للجامعات وآليات تطوير الأداء المؤسسـي والأكاديمي بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض الوديان خلال المحاضرة تجربة جامعة عمان العربية في مجال التميز الأكاديمي والتقدم في التصنيفات العالمية، مبيناً الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال السنوات الأخيرة في تصنيفات QS وTimes Higher Education وغيرها من التصنيفات الدولية، وما رافق ذلك من تطوير للبحث العلمي وتعزيز الاعتمادات الدولية وتوسيع الشراكات الأكاديمي، كما تناول الوديان أبرز المعايير والمؤشرات التي تعتمدها التصنيفات العالمية، وفي مقدمتها جودة التعليم، والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والانفتاح الدولي، والاستدامة، موضحاً أهمية تبني استراتيجيات مؤسسية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي وتعزيز المكانة الدولية للجامعات العربية.

وشهدت المحاضرة نقاشاً موسعاً حول فرص التعاون المشترك بين جامعة عمان العربية وجامعة دمشق، حيث أكد الجانبان أهمية بناء شراكات أكاديمية وبحثية مستدامة تشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية، والاستفادة المتبادلة من الخبرات في مجالات الجودة والاعتماد والتصنيفات العالمية.

