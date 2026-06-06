جامعة عمان العربية وجامعة دمشق توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

خبرني - في خطوة تعكس عمق العلاقات الأكاديمية العربية المشتركة وإنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة مد جسور التعاون المشتركة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، وحرصاً على توسيع آفاق التعاون العلمي والمعرفي، وقّعت جامعة عمان العربية مذكرة تفاهم مع جامعة دمشق بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين الأكاديميتين العريقتين في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية، وبما يسهم في الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية ودعم مسيرة التطوير والابتكار في كلا الجامعتين.

وفي إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعتين، قام وفد رسمي من جامعة عمان العربية برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي وبحضور كل من: معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم الجازي / وزير العدل الأسبق وأحد خريجي كلية الحقوق المميزين من جامعة دمشق ، والأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، والدكتور سلطان العطين رئيس قسم القانون ، والسيد وضاح مسمار مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة ، والسيد محمود حجازي من دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة عمان العربية، بزيارة لجامعة دمشق امتدت على مدار يومين جرى خلالها توقيع مذكرة التفاهم، حيث وقّع المذكرة عن جامعة عمان العربية رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الوديان، وعن جامعة دمشق رئيسها الأستاذ الدكتور مصطفى صائم الدهر، وبحضور عدد من نواب الرئيس والعمداء والأكاديميين من جامعة دمشق.

وجاء توقيع المذكرة حرصاً من الجانبين على توطيد أواصر التعاون المؤسسي وتفعيل برامج التبادل الأكاديمي والبحثي، بما يخدم الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية ويعزز حضور المؤسستين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة، وعقد المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية المشتركة، إلى جانب تطوير المشاريع البحثية وتبادل المطبوعات والمواد العلمية والبحثية، حيث أكد الطرفان بأن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون العلمي بين الجامعات العربية، وتعزيز الحراك الاكاديمي والبحثي المشترك، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم العالي وإعداد الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات التنمية والتطور العلمي.

وخلال اللقاء استعرض كل من الجازي والوديان نبذة عن رؤية جامعة عمان العربية ورسالتها، وكلياتها وتخصصاتها الأكاديمية، وما حققته من إنجازات نوعية على المستويات الأكاديمية والبحثية والتصنيفية، مؤكدين حرص الجامعة على بناء شراكات فاعلة مع الجامعات العربية الشقيقة، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي من خلال التعاون العلمي وتبادل الخبرات والمعارف، كما جرى بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وخدمة الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين.

من جانبه رحّب الأستاذ الدكتور مصطفى صائم الدهر بوفد جامعة عمان العربية مشيداً بالمكانة الأكاديمية التي تتمتع بها جامعة عمان العربية وبما حققته من تطور وإنجازات متميزة، مؤكداً أهمية هذه الشراكة في فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين، بما يعزز التكامل الأكاديمي العربي ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة.