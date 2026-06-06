سلام : قرار السلم والحرب بيد الدولة ولن نتخلى عن الجنوب

شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم السبت على أن الدولة اللبنانية لن تتخلى عن الجنوب اللبناني وعما اعتبره حق لبنان في سيادته وأمنه، مؤكدا أن اتفاق الطائف يحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها.

وفي كلمة له خلال إطلاق مشروع تطوير مطار رينيه معوض شمالي لبنان، قال سلام إن معاناة الجنوب هي معاناة كل اللبنانيين، وإنه "لا استقرار في البلاد طالما بقي الجنوب مهددا".

وتحدث سلام في الكلمة ذاتها عن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، موضحا أن استكمال تطبيق هذا الاتفاق يتطلب أن "تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، مؤكدا أن "إعادة فتح مطار رينيه معوض هو استعادة لمعنى الدولة ولذاكرة الطائف لا كوثيقة جامدة، بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد".

وأشار إلى أن اتفاق الطائف نص على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، وعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وإعادة الإعمار.

لا إنماء مؤجل

وتعهد رئيس الوزراء بإنماء المناطق المنسية في لبنان، قائلا "لا مناطق منسية في لبنان بعد الآن، ولا إنماء مؤجلا بعد اليوم"، مشددا على أن الدولة لن تهمل مسؤوليتها في الإنماء وتحقيق النهوض الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأوضح أن إطلاق مشروع تطوير مطار رينيه معوض في القليعات في محافظة عكار ليس مشروعا استثماريا فحسب، بل هو "خطوة في صلب الإنماء المتوازن وفي صلب العدالة بين المناطق وفي صلب مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها"، لافتا إلى أن مطار رينيه معوض ليس بديلا عن مطار رفيق الحريري في بيروت.

وبين أن التزام الحكومة في بيانها الوزاري بالنهوض بالشمال وعكار جاء من ضمن رؤية متكاملة تشمل 4 ركائز إستراتيجية هي: تفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، واستكمال معرض الرئيس الراحل رشيد كرامي، وتطوير مرفأ طرابلس، مؤكدا أن السلطات قطعت خطوات عملية في هذا السياق.