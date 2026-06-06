كدمة كبيرة غامضة في وجه الأمير أندرو تثير التساؤلات

خبرني - ظهر الأمير البريطاني السابق، أندرو ماونتباتن- ويندسور بكدمة كبيرة "غامضة" على وجهه وهو يقود سيارته قرب مقر إقامته في ساندرينغهام شرقي إنجلترا.

ففي صور التُقطت له أثناء قيادته سيارته، ظهرت كدمة بنفسجية اللون تمتد من الصدغ الأيمن إلى محيط العين وصولاً إلى الخد، ما أثار تساؤلات حول حالته الصحية.

فيما كشف مصدر مقرب من الأمير أندرو أن الكدمة "لا تدعو إلى القلق"، مؤكداً أنه "لم تقع أي حادثة استثنائية" وراء ظهورها، وفق ما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.

ورفض المصدر الكشف عن مزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن الأمر يندرج ضمن الخصوصية والسرية الطبية.

ولا يزال من غير الواضح متى وكيف ظهر التغير اللوني على وجه الأمير أندرو، الذي بات يُشار إليه باسم أندرو ماونتباتن-وندسور بعد تجريده من ألقابه الملكية العام الماضي. إلا أن صحيفة "ذا تايمز" أشارت إلى أن هذا التغير في لون الجلد لربما ناتج عن حالة طبية غير خطيرة.

ارتبط اسمه مع إبستين

ويعيش أندرو بعيداً عن الحياة العامة منذ سنوات، بعد تنحيه عن مهامه الملكية عام 2019 على خلفية ارتباط اسمه بقضية رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بقضايا جنسية، وهي اتهامات ينفي أندرو ارتكاب أي مخالفات بشأنها.

وفي فبراير الماضي، أوقفته الشرطة البريطانية للاشتباه في سوء سلوك في منصب عام، ضمن تحقيقات مرتبطة بعلاقته بإبستين، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً رهن التحقيق من دون توجيه اتهام رسمي حتى الآن.

وكان أندرو قد جُرد من ألقابه وامتيازاته الملكية وسط تصاعد الضغوط العامة بشأن القضية، في واحدة من أكثر الأزمات إحراجاً للعائلة الملكية البريطانية.