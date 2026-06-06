غوغل تختبر توجيه مستخدمي كروم مباشرة إلى وضع الذكاء الاصطناعي بدلًا من البحث

خبرني - تجري شركة غوغل اختبارات في مرحلة مبكرة لتغيير آلية الاستخدام التقليدية لمتصفح كروم، بحيث يوجه المتصفح المستخدمين مباشرة إلى "وضع الذكاء الاصطناعي" بدلًا من تجربة البحث التقليدية.

وتختبر "غوغل" علامة جديدة في "كروم"، ستتيح عند تفعيلها تجاوز بحث غوغل التقليدي ونقل المستخدمين مباشرة إلى وضع الذكاء الاصطناعي، وبحسب تقرير لموقع "Windows Report"، اطلعت عليه "العربية Business".

وتصف "غوغل" هذا الخيار على أنه "تنفيذ عمليات البحث من مربع البحث في وضع الذكاء الاصطناعي".

ويعيد هذا الخيار عند تفعيله توجيه جميع استفسارات البحث العادية في شريط العنوان ومربع البحث إلى محادثات وضع الذكاء الاصطناعي، على أنظمة ماك، وويندوز، ولينكس وChromeOS.

يظهر هذا الخيار في أحدث إصدار تجريبي من Chrome Canary على أجهزة سطح المكتب، ولكنه غير متوفر على الحواسيب المحمولة

ويُرسل هذا التغيير المستخدمين مباشرةً إلى وضع الذكاء الاصطناعي من شريط العنوان في كروم، حيث يؤدي إدخال أي شيء غير عنوان URL إلى فتح "وضع الذكاء الاصطناعي"، وهو ما قد يبدو مفاجئًا للمستخدمين المعتادين على نتائج بحث غوغل التقليدية في هذا المكان.

ومع ذلك، يبدو أن "غوغل" لا تهدف حاليًا إلى اعتماد هذا التغيير بشكل رسمي، بل تكتفي بتجربته.

وهذه الميزة تجريبية وغير مفعّلة افتراضيًا، ويجب على المستخدمين الدخول يدويًا إلى صفحة chrome://flags والبحث عنها وتفعيلها. بالإضافة إلى ذلك، تشير "غوغل" بوضوح إلى أن: "هذا (التغيير) فقط للاستكشاف، ولا توجد خطط حالية لإطلاقه بشكل رسمي".