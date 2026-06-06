ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72961 منذ بدء العدوان

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,961 شهيدا، و173,092 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية 4 شهداء منهم اثنان جدد، وواحد متأثرا بجروح، وأخير انتشل جثمانه، و49 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 951 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,984، فيما جرى انتشال 782 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.