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ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالأردن بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى أيار

  • 06 حزيران 2026
  • 13:13
ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالأردن بنسبة 3 منذ بداية العام وحتى أيار

خبرني - ارتفع عدد الشركات المسجلة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى الحادي والثلاثين من أيار الماضي بنسبة 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات فقد بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي 3071 شركة مقارنة بـ 2982 شركة خلال العام الماضي.

وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة منذ بداية العام الحالي ما يزيد عن 84 مليون دينار، حيث كانت الشركات ذات المسؤولية المحدودة أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد في العام 2026 وبلغ عددها 2339 شركة وبنسبة 76.2% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 40 مليون دينار، تلتها شركات المساهمة الخاصة برؤوس أموال مسجلة تزيد عن 18 مليون دينار.

وشهد عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها خلال العام الحالي انخفاضا بنسبة 18% عن العام 2025 حيث بلغ عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 393 شركة مقارنة ب، 482 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أظهرت الإحصائية ارتفاع محصلة زيادة رؤوس الأموال الجديدة للشركات بنسبة 14% عن العام 2025 .

وبخصوص تسجيل الشركات إلكترونيا منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية لدائرة مراقبة الشركات نهاية عام 2020 فقد بلغ العدد التراكمي للشركات التي تم تسجيلها إلكترونيا 39 ألفا و84 شركة فيما بلغ عدد طلبات المتابعة الإلكترونية 2 مليون و567 ألفا و467 طلبا مثلما تم إصدار 96 ألفا و73 نسخة من الأرشيف إلكترونيا وإصدار 558 ألفا و937 شهادة إلكترونية.

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