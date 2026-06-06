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الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت

  • 06 حزيران 2026
  • 13:04
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت

خبرني - دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة؛ انتهاكا سافرا لسيادتهما، وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.

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