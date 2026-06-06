مشاركة فاعلة لجامعة عمان العربية في معرض الجامعات في المدارس العمرية

خبرني - في إطار حضور جامعة عمان العربية الأكاديمي المتقدم وريادتها المستمرة في تطوير التعليم العالي في الأردن، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، شاركت دائرة التسويق وبإشراف الدكتور محمد نصار مدير الدائرة في معرض الجامعات الذي أُقيم في مدارس العمرية (قسم البنين)، ضمن فعالية تعليمية متميزة عكست روح الإبداع والتميز في المنظومة التربوية الأردنية، حيث مثّل الجامعة في فعاليات المعرض السيدة روان الخليلي من دائرة التسويق.

حيث تأتي هذه المشاركة تأكيدًا على المكانة المتقدمة التي تحظى بها جامعة عمان العربية بين مؤسسات التعليم العالي، باعتبارها نموذجًا رائدًا في الدمج بين التعليم الأكاديمي الحديث والتطبيق العملي، وحرصها المستمر على بناء قنوات تواصل مباشرة مع الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، بما يعزز التوجيه الأكاديمي المبكر ويسهم في تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية واعية، وقد شكّل المعرض منصة تفاعلية جمعت طلبة الصف الأول الثانوي مع ممثلي الجامعة، حيث أُتيح لهم الاطلاع على بيئة أكاديمية متطورة وتخصصات حديثة مصممة وفق أحدث المعايير العالمية تعكس جودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة وقدرتها على إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة محليًا وإقليميًا، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح لطلبة الجامعة الذين حققوا إنجازات أكاديمية متميزة على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس جودة المخرجات التعليمية وكفاءة البيئة الجامعية الداعمة للإبداع والتميّز، وشهد جناح الجامعة إقبالًا لافتًا من الطلبة الذين أبدوا اهتمامًا واسعًا بالتخصصات المرتبطة بالأعمال والتكنولوجيا والهندسة والعلوم الطبية التطبيقية، وطرحوا استفسارات متنوعة حول الفرص المستقبلية ومتطلبات سوق العمل في القطاعات الحديثة، حيث قدّم ممثلو الجامعة عرضًا شاملًا حول كلياتها وبرامجها الأكاديمية، وأجابوا عن تساؤلات الطلبة وأولياء الأمور، مع إبراز البيئة التعليمية المتطورة ودورها في دعم الطلبة أكاديميًا ومهنيًا، كما جرى خلال اللقاء استعراض التخصصات الحديثة التي تقدمها الجامعة، والتي تعكس رؤيتها المستقبلية في مواكبة التحولات العالمية، ومن أبرزها: بكالوريوس العلوم اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد، وبكالوريوس التسويق الرقمي، وبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية، وبكالوريوس الطفولة المبكرة، إضافة إلى تخصصات تطبيقية متميزة مثل بكالوريوس صيانة الطائرات، وبكالوريوس علوم إلكترونيات الطيران، وبكالوريوس إدارة الطيران، إلى جانب مجموعة واسعة من التخصصات في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم الطبية والإدارية، بما يعزز مكانة الجامعة كإحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في المملكة.

وبهذا الصدد أكد الدكتور الوديان على أن جامعة عمان العربية تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الجامعات الرائدة في المنطقة، من خلال تطوير برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات نوعية تلبي احتياجات المستقبل. وأشار إلى أن رؤية الجامعة تقوم على إعداد خريجين يمتلكون المعرفة العميقة والمهارات التطبيقية والقدرة على الابتكار، بما يجعلهم شركاء فاعلين في التنمية وبناء المستقبل.

بدوره أكد الدكتور نصار على أهمية مشاركة جامعة عمان العربية في مثل هذه الفعاليات التعليمية، وهي متوجة بسلسلة من النجاحات اللافتة في التصنيفات الدولية ، ولعل ما حققته الجامعة مؤخرًا من إنجازات في التصنيفات العالمية، ومنها الحصول على المركز الأول على كافة الجامعات الخاصة للمرة الثالثة على التوالي في تصنيفي Scimago وUniranks، كذلك تحقيق جامعة عمان العربية المركز الثالث على كافة الجامعات الخاصة في ثلاث تصنيفات دولية إضافية وهي: Times Arab Region ، Webometrics، Times Impact Rankings (أهداف التنمية المستدامة)، والمركز الرابع في التصنيع الدولي Green Metric والمركز الخامس في تصنيف QS المنطقة العربية، تعكس هذه الانجازات مكانة الجامعة المتقدمة بين الجامعات الإقليمية والدولية، وترسّخ ثقة الطلبة باختيارها كوجهة أكاديمية منافسة عالميًا، كما أكد على أن الجامعة تواصل ترسيخ حضورها كوجهة أكاديمية مفضلة للطلبة، من خلال استراتيجيات تسويقية وتعليمية متقدمة ترتكز على الجودة والابتكار والارتباط المباشر بسوق العمل، وأضاف أن الجامعة تفخر بما حققته من تطور نوعي في برامجها الأكاديمية، وبما تمتلكه من قدرة على تقديم تجربة تعليمية حديثة تُواكب تطلعات الجيل الجديد.

وتواصل جامعة عمان العربية مسيرتها بثقة نحو التميز، عبر حضورها الفاعل في مختلف المحافل التعليمية، وترسيخ دورها كمؤسسة أكاديمية رائدة تجمع بين الجودة الأكاديمية، والتميز التطبيقي، والرؤية المستقبلية المتقدمة.

