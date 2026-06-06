صيدلة عمان العربية تشارك في يوم علمي متخصص حول التطوير المهني وسلامة الممارسة الصيدلانية

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية إلى تعزيز حضورها في المحافل العلمية والمهنية المتخصصة، شاركت كلية الصيدلة في الجامعة في فعاليات اليوم العلمي الثالث تحت عنوان "الصيدلة بين التطوير المهني وسلامة الممارسة"، الذي نظمته كلية العلوم الصيدلانية في الجامعة الهاشمية ، وذلك انطلاقًا من التزام كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية بتعزيز التميز الأكاديمي والمهني، وإتاحة الفرص لطلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية للمشاركة في الفعاليات العلمية المتخصصة التي تثري معارفهم وتطور مهاراتهم وتواكب التطورات الحديثة في المجال الصيدلاني بما يسهم في صقل مهاراتهم ومواكبة المستجدات في القطاع الصيدلاني ، حيث مثّل كلية الصيدلة في أعمال اليوم العلمي كل من: الدكتور محمد خليل والدكتورة حنان البطاينة أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، إلى جانب الطالبة ديما المفارجة، والطالبة لين محمد، والطالبة رهف أبو صافي، حيث شاركوا في جلسات علمية متخصصة ناقشت أحدث المستجدات والتوجهات في مجالات الممارسة الصيدلانية والتطوير المهني المستمر.

وتضمن اليوم العلمي مجموعة من المحاور المتخصصة المرتبطة بالممارسة الصيدلانية الآمنة، والتطوير المهني، والأنظمة والتعليمات الناظمة لقطاع الصيدلة ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالتوعية الصحية والرقابة على الإعلانات والممارسات المهنية، بما يسهم في تعزيز المعرفة المهنية لدى المشاركين ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصيدلاني.

وبهذا الصدد أشارت الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية إلى أن الكلية ماضية في دعم وتشجيع مشاركة طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية في الأنشطة والفعاليات العلمية والمهنية المتخصصة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية هذه المشاركات في تطوير المهارات الأكاديمية والمهنية، وتعزيز الخبرات العملية، وتوسيع آفاق المعرفة، بما يسهم في تعزيز حضور جامعة عمان العربية ومكانتها في الأوساط الأكاديمية والمهنية محليًا وإقليميًا.

بدوره أكد الدكتور خليل على أهمية مشاركة الطلبة في مثل هذه الفعاليات العلمية والمهنية، لما لها من دور في ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية في بيئة العمل الصيدلاني، وتعريفهم بمتطلبات الممارسة المهنية الآمنة والتحديات التي قد تواجههم في حياتهم العملية بعد التخرج ، ومن جانبها أشارت الدكتورة البطاينة إلى أن حضور الطلبة للفعاليات العلمية المتخصصة يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، من خلال توسيع آفاقهم المهنية، وتنمية مهارات التواصل والتفاعل مع الخبراء والمختصين، فضلًا عن تعزيز قدرتهم على توظيف المعرفة الأكاديمية في مواقف مهنية واقعية ، وأعربت الطالبة المفارجة عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات اليوم العلمي، مشيرةً إلى أن هذه التجربة شكّلت فرصة قيّمة للاطلاع على موضوعات مهنية معاصرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتخصصها، وأسهمت في توسيع مداركها المهنية وتعزيز جاهزيتها للانخراط في سوق العمل وممارسة المهنة بكفاءة وثقة.