عمان العربية تشارك للعام الثالث على التوالي في معرض خطوتي نحو المستقبل في مدارس الرضوان

خبرني - في إطار رسالة جامعة عمان العربية الأكاديمية والمجتمعية الهادفة إلى دعم الطلبة وتمكينهم من اختيار مساراتهم المستقبلية بوعي وكفاءة، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، شاركت دائرة التسويق وبإشراف الدكتور محمد نصار مدير الدائرة في مدارس الرضوان للعام الثالث على التوالي، بتنظيم مشترك مع مؤسسة "عينك على المستقبل"، حيث مثّل الجامعة في فعاليات المعرض كلٌ من: السيدة ايمان غنايم، والسيدة روان الخليلي من دائرة التسويق، وجاءت مشاركة الجامعة في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز حضورها الفاعل في الفعاليات التربوية والتعليمية، وبناء شراكات مباشرة مع الطلبة وأولياء الأمور، بما يسهم في تعريفهم بالمسارات الأكاديمية الحديثة وفرص التعليم الجامعي النوعي.

وخلال المعرض قدّم ممثلي جامعة عمان العربية عرضًا شاملًا حول البرامج الأكاديمية والتخصصات المتنوعة في الجامعة ضمن أحد عشر كلية، والتي صُممت لتواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التميز النوعي في التخصصات التطبيقية، وفي مقدمتها تخصصات كلية علوم الطيران، التي تضم بكالوريوس صيانة الطائرات، وبكالوريوس علوم إلكترونيات الطيران، وبكالوريوس إدارة الطيران، إضافةً إلى تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية، مثل بكالوريوس العلوم الطبية المخبرية وبكالوريوس المعلوماتية الحيوية، إلى جانب مجموعة واسعة من التخصصات المتميزة في كليات الجامعة المختلفة، وأكدت المشاركة حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة التوجيه الأكاديمي المبكر، وتمكين الطلبة من اتخاذ قراراتهم التعليمية بناءً على معرفة دقيقة بمتطلبات سوق العمل وفرص التطور المهني المستقبلية.

وبهذا الصدد أكد الدكتور الوديان على أن جامعة عمان العربية ماضية في أداء رسالتها التعليمية والمجتمعية بكل مسؤولية واقتدار، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي للجامعة يتمثل في بناء الإنسان وتأهيله علميًا وعمليًا بما يواكب متطلبات العصر والتحول الرقمي، وأضاف أن الجامعة تواصل تطوير برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات نوعية تعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

وبدوره قال الدكتور محمد نصّار أن استمرار مشاركة الجامعة في مثل هذه الفعاليات يعكس التزامها الراسخ برسالتها في توجيه الطلبة نحو خيارات أكاديمية مدروسة، ويجسد حرصها على بناء حضور مؤسسي فاعل ومؤثر في المجتمع التعليمي، كما نعتز في دائرة التسويق بما تحقق من تطور مستمر في تعزيز صورة الجامعة وتوسيع نطاق تأثيرها، ونعمل بشكل متواصل على ترسيخ هذا الحضور من خلال مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات التعليمية."

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على استمرار جامعة عمان العربية في أداء دورها الريادي في دعم العملية التعليمية والتوجيه الأكاديمي، وتعزيز ارتباطها بالمجتمع المحلي، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل علميًا ومهنيًا قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.