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السياحة: نثمن تحديث بريطانيا لإرشادات السفر وتأكيدها سلامة السفر إلى الأردن

  • 06 حزيران 2026
  • 12:46
السياحة نثمن تحديث بريطانيا لإرشادات السفر وتأكيدها سلامة السفر إلى الأردن

خبرني - ثمنت وزارة السياحة والآثار قرار المملكة المتحدة تحديث إرشادات السفر الخاصة بمواطنيها المتوجهين إلى الأردن، بما يؤكد سلامة السفر إلى المملكة وإعادة تصنيف معظم مناطقها ضمن المناطق الآمنة.

وقالت الوزارة إن التحديث البريطاني يعكس مستوى الأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن، ويعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية آمنة وجاذبة للسياح من مختلف الأسواق العالمية.

وأضافت أن السفارة البريطانية في عمان رحبت بعودة المواطنين البريطانيين إلى الأردن لأغراض السياحة والاستثمار، داعية الراغبين في زيارة المملكة إلى متابعة التحديثات عبر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية والاستفادة من الخدمات والدعم القنصلي المتاحة.

وأكدت الوزارة أن القرار يشكل مؤشراً إيجابياً من شأنه تعزيز ثقة الأسواق الأوروبية بالمقصد السياحي الأردني، ودعم القطاع السياحي، في ظل جاهزية مختلف المواقع والمنشآت السياحية لاستقبال الزوار وتمتع المملكة بمستويات عالية من الأمن والاستقرار.

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