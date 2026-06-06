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منتخب الشباب يلتقي نظيره البنمي وديا

  • 06 حزيران 2026
  • 12:29
منتخب الشباب يلتقي نظيره البنمي وديا

خبرني - يلتقي المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، نظيره منتخب بنما في المباراة الودية التي تقام عند الساعة السادسة من مساء اليوم في تركيا.

ويقيم منتخب الشباب حاليا معسكرا تدريبيا في تركيا تأهباً للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية.

وخسر المنتخب مباراته الودية الأولى أمام السعودية 0-2، الخميس الماضي، بانتظار المباراة اليوم أمام بنما، على أن يلتقي نظيره العراقي وديا أيضا يوم الاثنين المقبل.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن 20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

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