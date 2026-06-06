منتخب النشامى يتدرب في سان دييجو استعدادا للقاء كولومبيا وديا

خبرني - يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، في مدينة سان دييغو، تأهبا لمواجهة نظيره الكولومبي وديا عند الثانية بعد منتصف ليل بعد غد الاثنين على ستاد سنابدراغون -بتوقيت الأردن-، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويجري المنتخب الوطني تدريباته، في مركز تشولا فيستا لتدريب نخبة الرياضيين، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين باستثناء إبراهيم صبرة، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى أثناء التدريبات، ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، واستبعاده من قائمة منتخب النشامى المشارك في كأس العالم 2026.

إلى ذلك، يُقيم المنتخب الوطني، عند الخامسة عصر اليوم بتوقيت سان دييغو، تدريبه الرسمي في مركز تشولا فيستا لتدريب نخبة الرياضيين، على أن تكون الدقائق الـ15 الأولى مفتوحة أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات.

وتنطلق النسخة الـ 23 من نهائيات كأس العالم، يوم الخميس 11 حزيران، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويستهل منتخب النشامى مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، بلقاء النمسا عند السابعة صباح الأربعاء 17 حزيران، على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ثم يواجه الجزائر عند السادسة صباح الثلاثاء 23 من الشهر ذاته وعلى نفس الملعب، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الخامسة صباح الأحد 28 منه، على ملعب دلاس، حيث أن مواعيد المباريات حسب التوقيت المحلي في العاصمة عمان.