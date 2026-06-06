88.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن السبت

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت عند 88.10 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 83.70 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 101.20 دينار و 78 دينارا على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 612 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 700 دينار.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعت بمقدار 3 دنانير للغرام الواحد خلال تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بتراجعها عالميا، متوقعا ان ينعكس ذلك على نشاط السوق وأن يتحسن الطلب على المصاغ الذهبي والليرات والاونصات لغايات الادخار.

وأضاف إن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، أمس الجمعة، عند 4328 دولارا للأونصة الواحدة، وهو الإغلاق الأقل منذ 3 أشهر ماضية.