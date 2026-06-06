خبرني - في إطار التزام جامعة عمان العربية برسالتها في نشر ثقافة الريادة والابتكار وتعزيز دورها المجتمعي في تمكين الشباب وأفراد المجتمع المحلي، نظم قسم التسويق الرقمي في كلية الأعمال ورشة تدريبية بعنوان "إعداد دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة"، بالتعاون مع جمعية الأردن يقرأ الثقافية، قدمتها كل من الدكتورة أمينة خدام، والدكتورة عبير الطراونة، والدكتورة سالي الشواورة، أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، حيث شهدت الورشة مشاركة (45) مستفيداً من فئات متنوعة شملت طلبة الجامعات والخريجين وطلبة المرحلة الثانوية من مختلف المستويات التعليمية.

وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة، وتمكينهم من تقييم الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وفق أسس علمية وعملية تسهم في تعزيز فرص النجاح والاستدامة، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمفهوم دراسة الجدوى ودورها المحوري في تقييم الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وفق أسس علمية مدروسة، كما ركزت على تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لإعداد دراسات جدوى متكاملة تسهم في الحد من المخاطر وتعزيز فرص نجاح واستدامة المشاريع الصغيرة، وتناولت الورشة الجوانب التطبيقية لإعداد دراسة الجدوى، بدءًا من دراسة السوق وتحليل المنافسين وتحديد الفئة المستهدفة، وصولًا إلى تقدير التكاليف والإيرادات ووضع الخطط التسويقية المناسبة، كما تضمنت عرض نماذج عملية وتمارين تطبيقية مكّنت المشاركين من توظيف المفاهيم النظرية وربطها بالواقع العملي، بما يعزز قدرتهم على تطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى مشاريع واعدة.

وشهدت الورشة تفاعلًا لافتًا وإيجابيًا من المشاركين، الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بالمحاور المطروحة من خلال النقاشات الهادفة وطرح الأسئلة، مما يعكس أهمية هذه البرامج التدريبية في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز مهارات التخطيط وإدارة المشاريع لدى الشباب وأفراد المجتمع المحلي، وتأتي هذه الورشة في إطار جهود كلية الأعمال في جامعة عمان العربية الهادفة إلى تعزيز الوعي المهني لدى طلبتها، ورفدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة.