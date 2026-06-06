خبرني - انطلاقًا من رسالة جامعة عمان العربية في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية، شاركت كلية تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برنامج تدريبي ضمن مبادرة التعلم القائم على العمل BTEC_WBL لطلبة تخصصي تكنولوجيا المعلومات والأعمال في مدرسة زوبيا الثانوية الشاملة للبنين.

وجاءت هذه المشاركة ضمن فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع، حيث قدّمت الأستاذة وئام عادل طلافحة عضو هيئة التدريس من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية تدريبًا عمليًا متخصصًا بعنوان "إنشاء وتحليل الجداول الإلكترونية ودعم اتخاذ القرار"، بهدف تنمية المهارات التقنية والتطبيقية لدى الطلبة، وتمكينهم من توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل والتعليم.

وشهد التدريب تفاعلًا مميزًا من الطلبة، حيث أسهمت الاستاذة وئام طلافحة بخبرتها الأكاديمية والعملية في تبسيط المفاهيم التطبيقية وتعزيز الجانب العملي لدى المشاركين، بما ينسجم مع أهداف برنامج التعليم المهني والتقني (BTEC) الرامية إلى إعداد طلبة يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

وبهذا الصدد أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على أن مشاركة الكلية في مثل هذه البرامج التدريبية تأتي انسجامًا مع رؤية الجامعة في تعزيز التعليم التطبيقي وربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تمكين الطلبة في المراحل المدرسية من اكتساب المهارات التقنية والرقمية الحديثة التي تسهم في إعدادهم لمستقبلهم الأكاديمي والمهني، وتعزز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع.

وتأتي هذه المشاركة تجسيدًا لحرص جامعة عمان العربية على تعزيز دورها المجتمعي وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في دعم الطلبة وتأهيلهم بالمهارات التطبيقية التي تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات التقنية الحديثة.