جامعة عمان العربية تشارك في فعالية الإبداع المهني

خبرني - تأكيدًا على دور جامعة عمان العربية الريادي في تطوير التعليم الجامعي والتقني، ومواصلةً لنهجها في استحداث البرامج الأكاديمية الحديثة التي تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، شاركت دائرة التسويق وبإشراف الدكتور محمد نصار مدير الدائرة في فعالية “الإبداع المهني BTEC: خطوتك نحو المستقبل”، التي نظّمتها مدرسة تلاع العلي الثانوية للبنات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، حيث مثّل الجامعة في فعاليات المعرض كلٌ من: السيدة ايمان غنايم، والسيدة روان الخليلي من دائرة التسويق، ضمن الحملة الوطنية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم للتوجيه المهني.

وجاءت مشاركة جامعة عمان العربية في هذه الفعالية انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية توجيه الطلبة نحو مسارات تعليمية ومهنية نوعية، وتعريفهم ببرامج BTEC والمهارات التقنية والمهنية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في اقتصاد المستقبل، وتسهم في إعداد جيل يمتلك القدرة على الإبداع والابتكار والمنافسة محليًا وإقليميًا، واستعرض فريق الجامعة خلال مشاركته جهود الجامعة في استحداث الكلية التقنية، التي تُعد إضافة نوعية لمسيرتها الأكاديمية، لما توفره من نموذج تعليمي يجمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، ويركّز على تنمية المهارات العملية والإبداعية بما يتوافق مع متطلبات العصر واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما جرى تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لجامعة عمان العربية في تطوير خططها الدراسية واستحداث تخصصات حديثة في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية والرقمية، بما يعزز جاهزية الطلبة والخريجين، ويدعم قدرتهم على المنافسة في بيئات العمل المتغيرة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وبهذا الصدد أكد الدكتور الوديان على أن جامعة عمان العربية تضع في مقدمة أولوياتها تطوير منظومة تعليمية متكاملة ترتبط بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تكتفي بتقديم التعليم التقليدي، بل تسعى إلى بناء بيئة أكاديمية حديثة تُمكّن الطلبة من اكتساب المهارات العملية والتقنية والقيادية التي تؤهلهم لصناعة مستقبلهم بثقة وتميّز، وأضاف أن الجامعة مستمرة في استحداث البرامج والتخصصات التي تنسجم مع المتغيرات العالمية وتدعم الاقتصاد المعرفي والابتكار.

بدوره أكد الدكتور نصّار على أن مشاركة الجامعة في هذه الفعاليات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز التواصل مع الطلبة والمؤسسات التعليمية، والتعريف بالفرص الأكاديمية الحديثة التي توفرها الجامعة، وقال: “نؤمن في جامعة عمان العربية بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان وتمكينه بالعلم والمهارة، لذلك نحرص باستمرار على تطوير برامج أكاديمية وتقنية حديثة ترتبط باحتياجات المستقبل، وتمنح الطلبة تجربة تعليمية متقدمة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي"، وأضاف نصّار أن جامعة عمان العربية تواصل تعزيز مكانتها كجامعة رائدة في التعليم التطبيقي والحديث، من خلال طرح تخصصات نوعية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وأشار إلى ما تقدمه كلية علوم الطيران من برامج تطبيقية متخصصة تشمل بكالوريوس صيانة الطائرات، وبكالوريوس علوم إلكترونيات الطيران، وبكالوريوس إدارة الطيران، إلى جانب البرامج الحديثة في كلية العلوم الطبية التطبيقية، مثل بكالوريوس المعلوماتية الحيوية، فضلًا عن العديد من التخصصات الرائدة التي تطرحها مختلف كليات الجامعة في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والأعمال والعلوم التربوية والنفسية، بما يعكس رؤية الجامعة في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارة والجاهزية لمتطلبات المستقبل.

وفي ختام المشاركة أعربت إدارة الجامعة عن تقديرها للجهود الوطنية التي تبذلها الجهات الرسمية والمؤسسات التعليمية في دعم مسيرة التعليم المهني والتقني، مؤكدةً استمرار تعاونها مع مختلف الشركاء لتعزيز ثقافة التعليم التطبيقي وتمكين الطلبة من بناء مستقبل مهني واعد ينسجم مع متطلبات التنمية الحديثة في الأردن.