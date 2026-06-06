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شكر على تعاز .. بعزاء المهندس محمود أبو الهيجاء

  • 06 حزيران 2026
  • 11:30
شكر على تعاز بعزاء المهندس محمود أبو الهيجاء

خبرني - "إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ"

الحمد لله على قضائه وقدره.  أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أفراد أسرتي، وأبناء عمومتي، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من قدم لنا التعزية والمواساة الصادقة في وفاة والدي الغالي المهندس محمود حسن أبو الهيجاء. 
سواء بالحضور شخصياً، أو الاتصال الهاتفي، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دعواتكم الصادقة ولمستكم الطيبة كان لها أبلغ الأثر في تخفيف مصابنا. شكر الله سعيكم جميعاً، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز، وجزاكم الله عنّا خير الجزاء، وأن لا يحرمكم أجر مواساتكم لنا. 

نسأل الله العلي القدير أن يجنبكم كل مكروه، وأن يحفظكم ويحفظ عائلاتكم، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم.

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