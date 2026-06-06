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  • الدكتور إسماعيل ناصر الذنيبات ... مبارك إنهاء برنامج الإقامة الطبية في اميركا بامتياز

الدكتور إسماعيل ناصر الذنيبات ... مبارك إنهاء برنامج الإقامة الطبية في اميركا بامتياز

  • 06 حزيران 2026
  • 11:28
الدكتور إسماعيل ناصر الذنيبات مبارك إنهاء برنامج الإقامة الطبية في اميركا بامتياز

خبرني - يهنئ فيصل كفاوين ابن أخته الحبيب الغالي  الدكتور إسماعيل ناصر الذنيبات بمناسبة إنهاء برنامج الإقامة الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية بامتياز، وهو إنجاز نفخر به جميعًا، يعكس سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة.
أسأل الله أن ينفع بك العباد والبلاد، وأن يبارك في علمك وعملك، ويزيدك رفعةً وتوفيقًا، وأن يجعل ما وصلت إليه بدايةً لمزيد من النجاحات والإنجازات في مسيرتك الطبية والإنسانية.
ألف مبارك يا دكتور إسماعيل، ومنها إلى أعلى المراتب بإذن الله، وجعل الله علمك سببًا في شفاء المرضى وخدمة الإنسانية.

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