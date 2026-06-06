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أنفال محمد العشوش .. مبارك درجة الدكتوراة في الهندسة الزراعية

  • 06 حزيران 2026
  • 11:27
أنفال محمد العشوش مبارك درجة الدكتوراة في الهندسة الزراعية

خبرني - انهت  الدكتورة المهندسة أنفال محمد العشوش متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الهندسة الزراعية من ام الجامعات الجامعة الأردنية عن اطروحتها المتعلقة برسم الخارطة الجينية للنخيل و التمر  " المجهول " الأردني و هي الأولى من نوعها على مستوى الأردن في هذا المجال و الذي اعتُبِر اولوية وطنية لما يتمتع به من سمعة عالمية ، عنوان الرسالة Analysis of Genetic Diversity and Varification of Mejhoul Date Palm (Phoenix dactylifera L.) In Jordan

تحت اشراف كل من :
 الأستاذ الدكتور منذر الصدر 
معالي الاستاذ الدكتور رضا الخوالدة 
الاستاذ الدكتور نهاد السميرات 
الاستاذ الدكتور عمر الكفاوين 
الاستاذ الدكتور محمد البريك

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