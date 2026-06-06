أنفال محمد العشوش .. مبارك درجة الدكتوراة في الهندسة الزراعية

خبرني - انهت الدكتورة المهندسة أنفال محمد العشوش متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الهندسة الزراعية من ام الجامعات الجامعة الأردنية عن اطروحتها المتعلقة برسم الخارطة الجينية للنخيل و التمر " المجهول " الأردني و هي الأولى من نوعها على مستوى الأردن في هذا المجال و الذي اعتُبِر اولوية وطنية لما يتمتع به من سمعة عالمية ، عنوان الرسالة Analysis of Genetic Diversity and Varification of Mejhoul Date Palm (Phoenix dactylifera L.) In Jordan
تحت اشراف كل من :
الأستاذ الدكتور منذر الصدر
معالي الاستاذ الدكتور رضا الخوالدة
الاستاذ الدكتور نهاد السميرات
الاستاذ الدكتور عمر الكفاوين
الاستاذ الدكتور محمد البريك