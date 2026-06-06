كفاءة أردنية تقود مسار الابتكار الصحي في الرياض وتبرز في تطوير التحول الرقمي للرعاية الصحية

خبرني - تواصل الأخصائية دينا حسين السعدوني ترسيخ حضورها المهني في قطاع الرعاية الصحية بمدينة الرياض، مستندة إلى خبرة تتجاوز عشرة أعوام في إدارة وتشغيل المرافق الصحية وتطوير خدماتها، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

مسيرة في تطوير الخدمات الصحية

أسهمت د.دينا السعدوني خلال مسيرتها المهنية في تطوير مبادرات متعددة تستهدف تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة الخدمات الصحية، عبر توظيف التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الممارسات الإدارية الحديثة داخل مؤسسات الرعاية الصحية.

تكريمات تعكس التميز المهني

حصدت د.دينا السعدوني تقديراً لجهودها عدداً من التكريمات من جهات صحية وتعليمية مرموقة، أبرزها وزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) ضمن البرنامج الوطني لسفراء الجودة، إضافة إلى تكريمات من مؤسسات تعليمية كبرى، وذلك نظير إسهاماتها في نشر التوعية الصحية وتعزيز مفاهيم الوقاية وسلامة المرضى.

الابتكار والتحول الرقمي

وفي جانب الابتكار، سجلت السعدوني لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ابتكارًا في مجال الأنظمة الصحية الذكية ، ضمن مسار يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية. كما أطلقت مبادرات توعوية رقمية لنشر المعلومات الصحية الموثوقة، دعمًا لجهود التحول الرقمي في القطاع الصحي.

طموح لنقل الخبرات إقليمياً

وفي السياق المهني المستقبلي، أكدت السعدوني أن نشر المعرفة الصحية الموثوقة يمثل جزءًا أساسيًا من رسالتها، مشيرة إلى تطلعها لنقل خبراتها في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية إلى المستشفيات الأردنية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويقوي تبادل الخبرات بين الأردن والمملكة العربية السعودية.

الكفاءات الأردنية: جسر للابتكار الصحي

يعكس هذا المسار المهني الدور المتنامي للكفاءات الأردنية في دعم وتطوير منظومات الرعاية الصحية في المنطقة، والمساهمة في بناء أنظمة صحية أكثر كفاءة واستدامة قائمة على الابتكار والتحول الرقمي

ويمكن الاطلاع على البحث عبر منصة ResearchGate عبر الرابط التالي:

https://www.researchgate.net/publication/382876172