صيدلة عمّان الأهلية تعقد محاضرة حول فرص الدراسة والبحث العلمي في فرنسا

خبرني - عقدت كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية محاضرة علمية عن بُعد بعنوان “الصيدلة في فرنسا: البحث العلمي وفرص الدراسة”، وذلك بمشاركة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية المهتمين بالتعاون الأكاديمي الدولي.

واستضافت الدكتورة فاتن مدني خلال المحاضرة الأستاذة تينا كاوس، منسقة برامج الماجستير والباحثة في جامعة بوردو الفرنسية، حيث استعرضت فرص الدراسات العليا المتاحة في فرنسا، وآفاق البحث العلمي، والفرص الأكاديمية والمهنية المستقبلية في المجال الصيدلاني.

كما تناولت المحاضرة سبل الاستفادة من برامج التعاون الأكاديمي الدولي، وأهمية الانخراط في المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الخبرات العلمية بين الجامعات والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً مميزاً من المشاركين من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالدراسة والبحث العلمي في فرنسا، مما أسهم في إثراء النقاش وتبادل المعرفة والخبرات.