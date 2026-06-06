عمّان الأهلية تشارك بملتقى التعاون الأردني - النمساوي ضمن برنامج Erasmus+

خبرني - شاركت جامعة عمّان الأهلية في ملتقى التعاون الأردني - النمساوي ضمن برنامج Erasmus+، والذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي والهيئات الأكاديمية من الأردن والنمسا. ومثّلت الجامعة في الملتقى الدكتورة ولاء الصمادي من كلية الهندسة، حيث شاركت في سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية التي ركزت على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين.

وشكّل الملتقى منصة مهمة لمناقشة فرص التعاون المستقبلية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة ضمن مشاريع وبرامج Erasmus+، وبحث سبل تطوير برامج التبادل الأكاديمي والحراك الطلابي بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الشراكات الأكاديمية المستدامة.

وتأتي مشاركة الجامعة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية والبحثية لطلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع التعليم العالي.