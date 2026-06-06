عمّان الأهلية تستقبل وفداً من السفارة الفرنسية في الأردن

خبرني - استقبل نائب رئيس جامعة عمّان الأهلية للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وفداً من السفارة الفرنسية في الأردن ضمّ البروفيسورة أوسيلا سعيدية، الملحقة للتعاون العلمي والجامعي في السفارة الفرنسية، والدكتورة ميساء المرابط مديرة مكتب “كامبس فرانس” في الأردن التابع للمعهد الفرنسي.

وحضر اللقاء مدير مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم، ورئيس قسم التواصل والشراكات الدولية في المركز الآنسة ريم العبد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة عمّان الأهلية والمؤسسات التعليمية الفرنسية، واستعراض الفرص المتاحة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في مجالات التبادل الأكاديمي، والبحث العلمي، والمشاريع المشتركة، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون التي يمكن أن تحظى بدعم من السفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي.

وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك وبناء شراكات أكاديمية دولية تسهم في تطوير البرامج التعليمية والبحثية، وتعزز من فرص الطلبة والباحثين في الاستفادة من الخبرات الدولية وبرامج التبادل والتعاون الأكاديمي.

وفي ختام الزيارة، تم اصطحاب الضيوف في جولة ميدانية شملت عدداً من كليات الجامعة ومرافقها الحيوية، حيث اطّلعوا على البيئة التعليمية الحديثة والبنية التحتية المتطورة والإمكانات الأكاديمية والبحثية التي تتميز بها الجامعة، معربين عن إعجابهم بمستوى التطور الذي حققته جامعة عمّان الأهلية، وبما توفره من بيئة تعليمية متقدمة تدعم التميز الأكاديمي والبحث العلمي وتعزز انفتاحها على الشراكات والتعاون الدولي.