الصبيحي: متقاعدو الشيخوخة 30% فقط مقابل 54% للتقاعد المبكر

خبرني - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي إن العدد التراكمي لمتقاعدي الشيخوخة في مؤسسة الضمان الاجتماعي بلغ حتى تاريخه نحو 122 ألف متقاعد، بما يشكل 30% من إجمالي متقاعدي الضمان ومستحقي رواتب الاعتلال البالغ عددهم 407 آلاف متقاعد.

وأوضح الصبيحي أن عدد متقاعدي التقاعد المبكر وصل إلى نحو 219 ألف متقاعد، مشكلين ما نسبته 54% من العدد التراكمي الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس تحولاً واضحاً في واقع التقاعد، حيث أصبح تقاعد الشيخوخة، الذي يُفترض أن يكون القاعدة الأساسية للتقاعد عند بلوغ سن الستين للذكور والخامسة والخمسين للإناث، يمثل نسبة أقل مقارنة بالتقاعد المبكر الذي تحول إلى الخيار الأكثر شيوعاً.

وأضاف أن هذا الواقع يشكل ضغطاً متزايداً على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، متسائلاً عن الإجراءات المطلوبة لإعادة التوازن إلى منظومة التقاعد وتعزيز الاتجاه نحو التقاعد عند سن الشيخوخة بدلاً من التقاعد المبكر.