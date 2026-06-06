همسة إمام.. من هي زوجة خالد سرحان؟

خبرني - لفتت الإعلامية والممثلة همسة محيي الدين إمام، زوجة الفنان خالد سرحان، الأنظار خلال مشاركتها في حفل زفاف نجل عماد زيادة.

وظهرت همسة إمام وهي تتفاعل مع أغنيات الفنان عمرو دياب، في ظهور نال اهتمام المتابعين الذين تساءلوا عن أبرز محطات حياتها ومسيرتها المهنية.

وُلدت همسة محيي الدين في دولة الكويت يوم 18 مايو/أيار، وعاشت هناك نحو 20 عامًا قبل انتقالها إلى مصر للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، بينما استمرت أسرتها في الإقامة بالكويت.

وتنتمي إلى برج الثور، وتعتبر الرسم والمشي والسفر من أبرز هواياتها، كما تُعرف بحبها للمطرب علي الحجار، وتردد دائمًا مقولتها المفضلة: «الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح».

بدأت همسة حياتها المهنية بعيدًا عن الإعلام، حيث عملت في مجالي الموضة والتسويق لعدد من العلامات التجارية العالمية، وتدرجت وظيفيًا حتى وصلت إلى منصب مدير تسويق. إلا أن رغبتها في خوض تجربة جديدة دفعتها إلى الانتقال إلى عالم الميديا، الذي دخلته بمحض الصدفة أثناء بحثها عن مسار مهني مختلف.

داخل الوسط الإعلامي، شاركت في العديد من المهام المتعلقة بالإعداد والتسويق والإنتاج، وكان من أبرز تجاربها إشرافها الكامل على برنامج «بيت شريف» الذي قدمه الإعلامي شريف مدكور، حيث تولت جوانب الإعداد والتصوير والديكور والتنسيق مع الضيوف والرعاة.

وللتغلب على خجلها الشديد، خضعت همسة لعدد من الدورات التدريبية في التمثيل والصوتيات، ما ساعدها على تطوير مهاراتها أمام الكاميرا. كما شجعها أصدقاؤها على خوض تجربة التقديم الإذاعي والتلفزيوني، مستندين إلى قدرتها على الإقناع وسرعة البديهة، لتنجح لاحقًا في العمل كمذيعة براديو النيل.

وعلى صعيد التمثيل، خاضت همسة أولى تجاربها من خلال مسلسل «الآنسة فرح»، قبل أن تشارك في مسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي جسدت خلاله شخصية «سها»، زوجة الشخصية التي قدمها الفنان خالد سرحان، وهي ربة منزل وأم لطفلين، تتبنى موقفًا داعمًا ومنحازًا لقضية فاتن ضمن أحداث العمل.