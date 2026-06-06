شهيد كان يستعد لمراسم الزفاف واصابات بقصف على خان يونس

خبرني - يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ240 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد الشاب مهند عثمان فروانة اثر قصف خيمة يعيش بها في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع.

واصيب في القصف الذي أدى لاشتعال حريق فوق سطح منزلهم اثنين من المواطنين .

يذكر ان الشهيد كان يجهز لحفل زفافه اليوم السبت.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة شمال شرق خان يونس.

وفي غزة اصيب طفل برصاصة بالرأس بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وأطلقت المدفعية عدة قذائف شرق المدينة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 947 اضافة إلى 2935 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 781 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72956 شهيدا و173043 مصابا.